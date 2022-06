Pré-Universitário da Seduc abre inscrições para 600 vagas

O programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) está com inscrições abertas para o preenchimento de cerca de 600 vagas remanescentes no segundo semestre. Poderão se inscrever alunos matriculados na 3ª série do ensino médio, nas últimas etapas da EJA-EM, no ano letivo de 2022, ou egressos de escolas da rede pública, além de inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O estudante interessado deverá indicar no formulário de inscrição a qual polo deseja se candidatar.

Segundo o coordenador pedagógico do Preuni, professor Vlademir Santos, todos os 47 polos do Pré-Universitário estão com vagas disponíveis. “A gente reforça que os alunos não fiquem preocupados porque não será publicada relação de inscritos: todo o repasse e tratamento de dados serão realizados de forma interna, e a comunicação com o candidato à vaga se dará por meio de contato telefônico, de acordo com o número cadastrado no momento da inscrição”, explicou ele, destacando que a convocação será feita pelo próprio polo, conforme vacância.

O Pré-Universitário da Seduc oferta gratuitamente ao aluno matriculado fardamento e um kit material didático, produzido pela equipe de professores da rede pública estadual. O kit é composto de oito cadernos de conteúdos, contendo dicas, exercícios, distribuídos entre os estudantes do programa e todos os matriculados na 3º série do ensino médio das escolas estaduais; e 32 aulas expositivas formatadas em apresentação de slides por cada um dos 15 componentes curriculares.

Ao longo do ano letivo, o Preuni conta com uma extensa agenda de ações e atividades que complementam as aulas presenciais ministradas de segunda a sexta-feira, nos 47 polos distribuídos em todos os territórios. Ao todo, são mais de 45 ações, dentre as quais estão oficinas de redação, de leitura, interpretação e compreensão textual, e de matemática; rodas de conversa de filosofia e sociologia; encontro intensivo de biologia; aulão de atualidades e redação; revisão cantada; treinando com pesos; aulões nas diretorias regionais de educação; simulado presencial no padrão Enem, com uma semana de correção assistida; além da revisão final.

