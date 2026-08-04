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Prefeita em exercício Suely Menezes recebe senador Alessandro Vieira em agenda voltada ao desenvolvimento de Lagarto

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A prefeita em exercício de Lagarto, Suely Menezes, recebeu nesta segunda-feira (3) o senador Alessandro Vieira durante agenda institucional no município. O encontro reuniu ainda lideranças políticas e teve como pauta investimentos estratégicos para Lagarto, além do acompanhamento de obras e projetos em andamento com investimentos oriundos de emendas do senador .

A visita faz parte de uma série de compromissos do senador no município, que incluiu passagens pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL), onde foi recebido pelo novo superintendente, Cleverson Luciano Trento; pelo Hospital de Amor; Asilo Santo Antônio; APAE; Fazenda da Esperança; Paróquia Nossa Senhora da Piedade e encontros com representantes da sociedade lagartense.

Durante a reunião na Prefeitura, Suely Menezes destacou a importância do diálogo entre os entes públicos para ampliar investimentos e fortalecer políticas voltadas à população.

“Nossa gestão mantém as portas abertas para todas as iniciativas que contribuam para o desenvolvimento de Lagarto. O diálogo institucional é fundamental para garantir novos investimentos e assegurar que obras e projetos continuem avançando em benefício da nossa população”, afirmou a prefeita em exercício.

O senador Alessandro Vieira ressaltou o papel estratégico de Lagarto para Sergipe e evidenciou o seu compromisso com o município.

“Lagarto é uma das cidades mais importantes de Sergipee merece atenção permanente. Nosso mandato busca transformar diálogo em resultados concretos. Estar presente, acompanhar de perto os investimentos e ouvir a população é a melhor forma de construir soluções para os desafios do município”, destacou.

Durante o encontro, também foi apresentado um panorama dos investimentos destinados a Lagarto ao longo do mandato do senador. Entre os principais projetos estão o Hospital de Amor, com investimento estimado em R$ 153 milhões. Na gestão municipal o senador destinou recursos para a implantação da Policlínica, com R$ 30 milhões; o Rodoanel, com R$ 10 milhões; a pavimentação de 50 ruas por meio do DNOCS, com outros R$ 10 milhões; e a construção da Unidade Básica de Saúde Ademar de Carvalho, com investimento de R$ 1,7 milhão.

Somados às emendas parlamentares destinadas ao município em diversas áreas, os investimentos alcançam aproximadamente R$ 249,7 milhões.

Além desses projetos estruturantes, Alessandro Vieira já destinou mais de R$ 50 milhões em emendas parlamentares para Lagarto. Desse total, R$ 25,35 milhões foram destinados à Prefeitura Municipal, R$ 16,76 milhões ao Hospital de Amor, R$ 5,75 milhões a hospitais filantrópicos e R$ 3,1 milhões a entidades que desenvolvem importantes ações sociais no município.

Na área da saúde, os recursos também contemplaram o Fundo Municipal de Saúde, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, a Maternidade Zacarias Júnior e o fortalecimento da rede de atendimento. O mandato também destinou investimentos para agricultura familiar, infraestrutura urbana, assistência social, habitação e fortalecimento da Guarda Municipal.

A agenda em Lagarto foi encerrada no encontros com lideranças locais, como o empresário Zezé Rocha, reforçando o diálogo sobre novos projetos e ações voltadas ao desenvolvimento do município.

Para Suely Menezes, a busca por parcerias institucionais continuará sendo uma prioridade da gestão. “Nossa responsabilidade é trabalhar para que Lagarto continue avançando. Toda parceria construída com responsabilidade e compromisso com o interesse público representa mais oportunidades e qualidade de vida para os lagartenses”, concluiu.

Ascom – Suely Menezes (Prefeita em exercício de Lagarto)

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