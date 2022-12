Prefeita Hilda Ribeiro reabre antigo Abatedouro Municipal de Lagarto

Após anos de interdição por falta de adequação física e sanitária, determinada através de má administração de gestões municipais anteriores, o antigo ‘matadouro’ de Lagarto teve problemáticas solucionadas e foi finalmente devolvido à população.

Na manhã da última segunda-feira, 5, com a presença do Governador do Estado, Belivaldo Chagas; da Prefeita Hilda Ribeiro; do deputado Federal Gustinho Ribeiro; da deputada estadual eleita Áurea Ribeiro e demais autoridades, foi reaberto o antigo Abatedouro Municipal, que agora funcionará através da empresa ‘Frigorífico D’Matta.

Sendo assim, Lagarto passa a contar com um abatedouro moderno, eficiente, e que atenderá todas as normas sanitárias, agropecuárias e veterinárias.

Com um investimento de R$ 12 milhões, o novo frigorífico tem capacidade para abater até 300 animais por dia, além de atender a 90% da região Centro-sul, e ter licença para receber animais de todo o estado.

O D’Matta também contribui com a geração de emprego e renda, com 300 postos diretos e indiretos.

Segundo a prefeita Hilda Ribeiro, a chegada do Frigorífico D’Matta é sinônimo de esforço e responsabilidade em manter as coisas públicas dentro da lei, além de funcionar como um ponto final pra história de polêmicas geradas pela interdição do antigo matadouro municipal.

“Reabrir esse abatedouro sempre foi um propósito da nossa gestão, que seguiu todos os passos necessários para concretizar a obra de maneira correta, por licitação, e dentro da lei. Agora, teremos um Frigorífico moderno, que fortalece a pecuária, gera emprego e renda e contribui ativamente com a nossa economia“ esclareceu a gestora.

Além disso, na oportunidade, o empreendimento recebeu das mãos do Governador Belivaldo Chagas o certificado que autoriza o seu funcionamento já para esta terça-feira, 06.