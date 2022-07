Prefeito autoriza investimentos de mais de R$ 4,2 milhões em Simão Dias

Na manhã desta sexta-feira, 1º de julho, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, autorizou obras de pavimentação de ruas, construções de quadra poliesportiva e praças, aquisições de veículos e fardamentos escolares, além de repasses financeiros para o setor de saúde. O conjunto de ações faz parte do Programa Acelera Simão Dias.

O ato ocorreu na Praça Barão de Santa Rosa, sendo as ações anunciadas totalizando um investimento de mais de R$ 4,2 milhões (R$ 2,8 milhões para obras e R$ 1,5 milhões para saúde), fruto de emendas parlamentares e de recursos do próprio município.

O prefeito Cristiano Viana destacou a gama de recursos para investimentos e a parceria firmada com deputados federais e estaduais em prol da liberação de recursos financeiros para aplicação nas mais de áreas de atuação em Simão Dias.

Foram anunciadas pavimentação e drenagem de ruas da cidade; aquisições de fardamento escolar para atender a 4.765 alunos da rede municipal; 10 veículos (02 ambulâncias, 01 Strada, 06 Argos e 01 furgão) e 02 motocicletas, além de equipamento com cesto aéreo para o Departamento de Iluminação Pública e repasse financeiro para a Casa de Saúde Pedro Valadares.

Também foram autorizados a compra de equipamentos para o Centro de Saúde Animal; pavimentação asfáltica do povoado Pau de Leite; reforma de praças do Conjunto Caçula Valadares e povoado Barnabé; construção da praça e pavimentação em paralelepípedo do povoado Muriango e construção do Complexo Esportivo no povoado Deserto.

Na área da saúde também foram anunciados investimentos para custeio ao Piso de Atenção Primária na ordem de R$ 1,5 milhões. Durante o evento também foi entregue uma máquina Pá Carregadeira, fruto de emenda parlamentar do senador Rogério Carvalho.

Além do gestor municipal, participaram do ato público a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, demais secretários, vereadores, o deputado Luciano Pimentel, o ex-deputado Valadares Filho, o interventor da Casa de Saúde Pedro Valadares, Chilon Santos de Barros, colaboradores da gestão e o público em geral.