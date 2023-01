Prefeito Cristiano Viana empossa novo secretário de Esporte em Simão Dias

Na manhã da última sexta-feira, 6 de janeiro, ocorreu na Prefeitura de Simão Dias, a solenidade de posse do novo secretário de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura do município, Rogério Santana Alves, e a nova Diretora do Departamento de Cultura, Rosivalda Carvalho.

Rogério, que ocupava o cargo de treinador do Simão Dias Esporte Clube, passa a comandar a pasta no lugar de Marcelo Carregosa, que pediu afastamento.

O novo secretário agradeceu a confiança depositada e afirmou que pretende continuar na mesma linha de pensamento da atual administração, no tocante ao desenvolvimento do esporte simãodiense.

O ato de posse reuniu o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, demais secretários, vereadores, familiares, amigos do novo secretário e colaboradores da gestão.