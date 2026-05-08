Prefeito Sérgio assina ordem de serviço para pavimentação no povoado Mariquita

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) segue avançando no maior programa de pavimentação da história do município. Na última quinta-feira, 07, o prefeito Sérgio Reis assinou mais uma ordem de serviço para pavimentação em paralelepípedo. Desta vez, a obra beneficiará três ruas do povoado Mariquita, zona rural do município, contemplando 4.816,11 m² de área e 908,70 metros de extensão. Para a realização desta obra, foram investidos R$ 637.523,40, provenientes da parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo Federal.

A pavimentação em paralelepípedo chega para transformar a realidade dos moradores do povoado, que há anos convivem com o excesso de lama e poeira. Com a execução da obra, a comunidade passará a contar com melhorias importantes na mobilidade urbana, trafegabilidade, acessibilidade e segurança viária, garantindo mais conforto e qualidade de vida para os moradores que utilizam diariamente as vias do povoado.

Além desta obra de pavimento, o município de Lagarto vive uma nova fase de reestruturação da infraestrutura urbana, com a realização do maior programa de pavimentação da história do município, que, em pouco mais de um ano, já pavimentou cerca de 68 ruas. “Essas obras são resultado de muito diálogo, parceria e compromisso com a nossa população. Quero agradecer ao Governo Federal, ao Governo do Estado, ao deputado federal Fábio Reis, à deputada federal Katarina Feitoza e ao senador Rogério Carvalho por acreditarem em Lagarto e ajudarem a transformar a realidade das nossas comunidades. Cada rua pavimentada representa mais dignidade, mais segurança, mais mobilidade e mais qualidade de vida para o nosso povo. Estamos trabalhando para levar desenvolvimento tanto para a sede quanto para os povoados, construindo uma cidade cada vez mais estruturada e preparada para o futuro”, afirma.

O secretário de Obras, Camilo Roriz, destaca a importância da pavimentação para o fortalecimento da infraestrutura e o desenvolvimento das comunidades rurais. “Essa obra tem um impacto muito importante para o povoado Mariquita, porque, além de melhorar o acesso e a circulação de veículos e pedestres, também contribui para o desenvolvimento da comunidade e traz mais dignidade para os moradores. Investir em pavimentação é investir na qualidade de vida das pessoas e no crescimento das localidades que, durante muitos anos, aguardaram por esse tipo de melhoria”, conclui.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do deputado estadual Ibrain de Valmir, secretários e vereadores do município e da população local.

Mais qualidade de vida

A pavimentação reduzirá os transtornos causados diariamente pelo excesso de lama e poeira, proporcionando à população mais qualidade de vida, bem-estar, conforto e segurança, além de facilitar o acesso e a trafegabilidade de pedestres e meios de transporte. Com o paralelepípedo, os imóveis da região também passam a ser mais valorizados, contribuindo para o desenvolvimento local.

Moradora do povoado Mariquita há 28 anos e proprietária de um espaço de design de unhas na comunidade, Maria Helena relatou as dificuldades enfrentadas antes da chegada da pavimentação e destacou os impactos positivos que a obra deve trazer para a mobilidade, o comércio local e a qualidade de vida dos moradores. “Essa pavimentação vai mudar muita coisa para a nossa comunidade. Antes, a gente sofria com a lama no inverno, a poeira no verão e as barrocas aqui na frente, o que acabava causando transtornos para os moradores e também para o meu comércio. Os esmaltes ficavam cheios de poeira e até as clientes tinham dificuldade para chegar. Agora, com o calçamento, tudo melhora. Vai trazer mais conforto, acessibilidade e tenho certeza de que também vai ajudar no crescimento do meu comércio. Ficou muito bonito, um trabalho muito bem feito, e é um benefício muito gratificante para todos nós do povoado Mariquita”, destaca.

Moradora da comunidade há cerca de 30 anos, a lavradora Luciene da Conceição Cruz afirmou que a chegada da pavimentação representa a realização de um sonho antigo para quem vive na localidade. “Esse calçamento foi uma bênção para nós. Durante muitos anos, a gente sofreu com a lama no inverno e a poeira no verão. Limpava a casa de manhã e, à noite, já estava tudo cheio de poeira de novo. Quando a gente saía de casa, era difícil chegar a algum lugar com os pés limpos. Eu já esperava por essa obra há muitos anos e, quando vi as máquinas chegando, fiquei emocionada. Hoje, ver esse calçamento acontecendo é motivo de muita gratidão. Vai trazer mais facilidade, mais conforto e melhorar muito a vida de todos nós”, enfatiza.

O pedreiro José Rildo, residente do povoado há 30 anos, destaca que a pavimentação representa a realização de uma espera antiga da comunidade e deve transformar a rotina das famílias que vivem na localidade. “Durante muitos anos, a gente conviveu com buracos, lama e muita poeira. A comunidade esperava por essa pavimentação há cerca de 30 anos e ouvia muitas promessas que nunca saíam do papel. Hoje, ver essa obra acontecendo é motivo de muita alegria para todos nós. Com a chegada do paralelepípedo, melhora o acesso, traz mais conforto e qualidade de vida para a comunidade. É uma das melhores coisas que já aconteceram aqui”, pontua.

Entrega de maquinário agrícola

Ainda na quinta-feira, 7, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, representou o senador Rogério Carvalho, e realizou a entrega de uma retroescavadeira, doada à associação São Pedro, no povoado Mariquita, durante a assinatura de ordem de serviço. Com a entrega do maquinário agrícola, é possível aumentar a renda do produtor, que não precisará pagar por serviços como terraplanagem.

“O senador Rogério Carvalho tem sido um grande parceiro de Lagarto, sempre atento às necessidades do nosso povo e contribuindo para que investimentos importantes cheguem ao município. Essa retroescavadeira representa mais apoio ao homem do campo, mais desenvolvimento para a zona rural e mais dignidade para os produtores”, destaca.

Fonte: Prefeitura de Lagarto