Prefeitura anuncia solução para enchentes no bairro Exposição, em Lagarto

Na manhã desta terça-feira, 7, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, visitou propriedades localizadas no bairro Exposição, afetadas pelas enchentes causadas pelo escoamento incorreto da água e pela falta de drenagem. Há mais de 12 anos, famílias desta localidade sofrem com águas de esgoto e barro, principalmente durante as chuvas, que invadem as casas e, além de causar alagamentos, também afetam a estrutura das residências e a qualidade de vida dos moradores.

Como medida resolutiva para aliviar o sofrimento dos moradores e proporcionar bem-estar e segurança, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), avaliou as possibilidades e chegou à conclusão de que a melhor alternativa seria realizar a desapropriação de duas casas, indenizar os proprietários e demolir as residências para construir uma via reta, com a devida drenagem. Com essa intervenção, será possível realizar o escoamento adequado da água, e as casas não serão mais afetadas.

Durante a visita, o prefeito Sérgio Reis destacou a gravidade do problema vivido pelas famílias ao longo dos anos e a importância da intervenção realizada pela Prefeitura. “No ano passado, estivemos aqui e presenciamos de perto o sofrimento dessas famílias, que há anos convivem com enchentes, colocando suas vidas em risco. Em períodos de chuva, a água chegava a quase o nível do joelho, invadindo as casas e trazendo insegurança para crianças e adultos. Agora, a Prefeitura realiza a desapropriação da área, com a devida indenização, para viabilizar a abertura de uma nova via e a implantação do sistema de drenagem. Essa medida vai garantir mais tranquilidade, dignidade e respeito para essas famílias. É assim que seguimos trabalhando, com responsabilidade e compromisso com a população”, pontua.

O secretário de Obras, Camilio Roriz, destacou que a gestão municipal vem acompanhando de perto a situação desde o início da gestão, por meio da escuta ativa dos moradores. “O acompanhamento dessa situação começou ainda no primeiro ano da gestão. Desde então, nossas equipes vêm monitorando de perto a área, ouvindo os moradores e prestando o apoio necessário, especialmente nos períodos de chuva, quando o problema se agravava. A partir desse diálogo e da análise técnica, conseguimos construir uma solução definitiva, que agora começa a ser executada, garantindo mais segurança e qualidade de vida para essas famílias”, disse.

Sonho realizado

Mesmo aguardando essa intervenção durante anos, os moradores do bairro Exposição nunca perderam a esperança de que um dia esse sonho seria realizado e, assim, estariam livres das enchentes que ameaçam seus lares e familiares, como seu Valdemar da Silva Silveira, de 81 anos, que mora em uma das residências afetadas há cerca de 50 anos. “Há muito tempo, vivo uma situação muito difícil. Quando chove, a água invade minha casa, levanta o piso, traz lama e esgoto, um sofrimento grande. Eu já tinha tentado algumas soluções por conta própria, mas não resolvia. A água vinha de outras ruas e acabava passando pela minha casa. Agora, com essa intervenção, acredito que vai melhorar muito. A água vai seguir o caminho correto, pela rua, sem entrar na minha casa. Depois de tantos anos, é um alívio muito grande. Estou muito feliz e chego a me emocionar. Sempre tive fé de que um dia essa situação seria resolvida, e graças a Deus esse dia chegou”, destaca.

A lavradora Érica do Nascimento Teixeira também é uma das moradoras afetadas. Ela reside na localidade há 40 anos e relata os riscos enfrentados pelas famílias e a expectativa por uma solução definitiva com a intervenção da Prefeitura. “A água invade as casas com barro, areia e até esgoto. No meu caso, ela chega por baixo da estrutura, deixando a casa comprometida. Vivemos durante anos apenas de promessas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros chegaram a vir aqui, mas eu não tinha para onde ir e continuei na casa. Meu filho, por exemplo, não pode mais dormir no quarto por causa da situação. Agora, com a desapropriação e a obra de drenagem, a expectativa é de mudança. Essa intervenção vai beneficiar não só a minha família, mas todos os vizinhos. É uma solução que a gente esperava há muito tempo. Hoje, só tenho a agradecer, porque agora está começando a se tornar realidade”, enfatiza.

Fotos da galeria: Augusto Oliveira (Segab/PML)

Fonte: Prefeitura de Lagarto