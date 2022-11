Prefeitura de Lagarto age na resolução dos problemas causados pelas chuvas

Com a supervisão da prefeita Hilda Ribeiro, a Prefeitura de Lagarto está agindo para resolver os estragos causados pelas fortes chuvas que caíram no município na noite da última segunda-feira, 28.

Uma força tarefa, formada pela Secretaria de Ordem Pública (Semop), por meio da Defesa Civil Municipal, juntamente com as Secretarias de Obras (Semdurb) e de Assistência Social (Sedest), está desde ontem percorrendo diversas comunidades em que moradores solicitaram emergência, diante de constatação tanto de alagamentos quanto risco ou de desabamento de imóveis e destruição parcial do calçamento de vias públicas.

Em visita aos imóveis, os técnicos da Defesa Civil estão fazendo avaliações de risco e tomando as primeiras providencias junto a Semdurb para reforma. Em caso de necessidade de desocupação total, a Sedest estará encaminhando os moradores para o Aluguel Social até a resolução do problema.

Se você ou alguém que você conheça, esteja em situação de vulnerabilidade diante das consequências das chuvas, entre em contato com a Defesa Social do Município pelo 3631-3439; Guarda Municipal 153 ou Corpo de Bombeiros 3631-9395.