Prefeitura de Lagarto apresenta a Programação Oficial do Festival da Mandioca

Na noite da última sexta-feira, 13, a Prefeitura de Lagarto apresentou a Programação Oficial do Festival da Mandioca de 2022. O evento junino terá início no próximo dia 29 de maio e se estenderá até o dia 3 de julho, com o tradicional Casamento Caipira do povoado Colônia 13.

Retirada e Festa do Mastro (29/05):

Atrações: Arrastão com Seeway e show com Trio Xamego do Forró.

Escolha da Rainha da Mandioca (03/06):

Atrações: Banda Xaqualha.

Arraiá da Rua de Laranjeiras (04/06):

Atrações: Jeff Seixas; Leo Santos, O Eclético e Ivânio Ramos e Banda.

Casamento Caipira do povoado Brejo (19/06):

Atrações: Beijo Gelado, Falcões do Arrocha e Jonas Esticado.

São João e São Pedro na Praça do Tanque grande:

Dia 23, quinta-feira

Trio Ave Rara

Helder Nascimento

FELIPE ARAÚJO

Zé Costa

Big Love

SAMIRA SHOW

Dia 24, sexta-feira

Banda Estrela De Couro

CÉSAR MENOTTI & FABIANO

Fogo Na Saia

Paulo Santos

AVINE VINNE

Carlos Rabbelo

Dia 25, sábado

Fabrício Sandes

Douglas Gavião

Marcelo Lacerda

UNHA PINTADA

MANO WALTER

Os Menudos

Dia 26, Domingo

Antenor Nunes

George Sant’s

BRUNO & MARRONE

Leo Linss

ZÉ VAQUEIRO

Luanzinho Moraes

Dia 27, Segunda-feira

Forró 10

ZEZÉ DE CAMARGO & LUCIANO

Walter Nogueira

Walasse Dhii Mamãe

Fabrício DR

Dia 28, terça-feira

Cassio Júnior

WESLEY SAFADÃO

ADELMARIO COELHO

Dhi Piseiro

MASTRUZ COM LEITE

Dia 29, Quarta-feira

Aloísio Do Tanque

Simone Fernandes

XANDY AVIÃO

Tavinho Porto Rico (The Voice Kids 2022)

Alma Gêmea

Casamento Caipira do povoado Colônia 13 (03/07):

Atrações: Jam Brasil, Galã do Brega, Lourinho do Forró e Banda, Galeguinho do Forró e Talentos do Forró.

Diante de tantos eventos, a Prefeitura de Lagarto estima que “todos os dias de Festival atraiam um movimento de cerca de 350 mil pessoas, que fora os investimentos no comércio e serviços locais, consumam um valor mínimo de média de R$ 50 (cinquenta reais) por evento, o que deverá gerar uma receita de R$ 30 milhões de reais para o município”.

Além disso, o Festival da Mandioca de 2022 representa um investimento total de R$ 3 milhões, fruto de emenda parlamentar do deputado Federal Gustinho Ribeiro.