Prefeitura de Lagarto busca estreitar parceria com a UFS para promoção de projetos de capacitação técnica, inovação e levantamento de dados

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal de Governo e Inovação (Segov), reuniu-se, na tarde desta segunda-feira, 25, com representantes da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), instituição ligada à Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o objetivo de avançar em novas parcerias para promover qualificação técnica, estudo de dados e articulação de projetos que promovem desenvolvimento e qualidade de vida no município.

Vários tópicos foram discutidos na ocasião, como a instituição de parceira que assegure qualificação técnica para servidores públicos, projetos científicos e desenvolvimento tecnológico na cidade, levantamento de dados sobre potenciais econômicos de Lagarto, implantação de ferramentas inovadoras de gestão, tratamentos voltados a crianças e responsáveis neurodivergentes assim como para pessoas com fibromialgia, e possíveis projetos arquitetônicos e de engenharia.

“Esse é um momento muito importante nesse engajamento, essa soma de atuações. Nós já iniciamos o trabalho para a criação de um Plano Diretor junto à Fapese, e a partir dessa parceria com a UFS queremos desenvolver outros projetos que vão beneficiar diretamente a população, seja na área da educação, saúde ou tecnologia. Queremos melhorar a prestação de serviços no município e entender a nossa realidade para garantir uma entrega de excelência à população de Lagarto. Essa parceria entre a Prefeitura de Lagarto, UFS e Fapese, vai trazer muitos benefícios para os lagartenses e todos os envolvidos.”, explica o secretário de Governo e Inovação, Caíque Vasconcelos.

Para a presidente da Fapese, Maíra Bittencourt, essa aproximação entre as instituições é fundamental para criar um ambiente propício ao uso das melhoras ideais, que passam a embasar as tomadas de decisão com maior respaldo técnico e informacional a partir das diversas pesquisas em andamento na universidade.

“Para a gente é uma alegria essa construção conjunta com a Prefeitura de Lagarto, porque a Fapese enquanto instituição apoiadora da universidade constrói essa ponte, trazendo os profissionais, a pesquisa, o que há de ponta para aplicar no município. Após o Plano Diretor, trabalhamos na construção de novos projetos para desenvolvimento de Lagarto e trazemos a UFS para perto desta parceria, o que é muito importante”, ressalta.

O superintendente de Governança da UFS, Elyson Carvalho, que representou a reitoria no momento de interlocução, também avalia o estreitamento das relações como algo positivo. “Para nós é uma alegria muito grande estar recebendo aqui na universidade a Prefeitura de Lagarto, através do secretário Caíque. A gente entende que esse tipo de parceria só tem a contribuir com a população de Lagarto e também é importante pela valorização do conhecimento que a UFS tem a oferecer para todo o estado de Sergipe”, acredita.

A partir do contato de hoje, uma nova reunião, desta vez mais ampla, com a participação de técnicos e gestores das principais pastas que poderão ter projetos planejados, ficou acordada para a primeira semana de junho.

Fonte: Prefeitura de Lagarto