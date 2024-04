Prefeitura de Lagarto convoca população para participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025

Prefeitura de Lagarto e a Prefeita Hilda Ribeiro, no uso das duas atribuições legais, convoca todos os lagartenses para participarem da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que norteará as ações do próximo ano.

O ato acontece na próxima terça-feira, 09 de abril, às 9h, no Centro dos Idosos, localizado na Praça José Domingos Vieira. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento que define as metas e prioridades da administração pública para o próximo exercício financeiro, além de orientar a elaboração do orçamento anual.

Este convite é estendido a todos os cidadãos, entidades representativas e demais interessados. A participação é simples e pode ser feita de forma presencial ou eletrônica. Além disso, sugestões podem ser enviadas até às 13h do dia 10/04/2024, preenchendo o formulário disponível no site da audiência pública ou através do e-mail: [email protected].

Todo o material informativo está disponível no Portal da Transparência/Audiências Públicas, no site oficial do município. Suas sugestões e participação são cruciais para identificarmos as áreas prioritárias e promover uma gestão mais eficiente e transparente.