Prefeitura de Lagarto disponibiliza boletos do IPTU 2023

A Prefeitura de Lagarto, por meio do Setor de Tributos Municipais da Secretaria Municipal de Finanças, iniciou a distribuição dos boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023.

Segundo a gestão municipal, “este tributo pode ser parcelado, mas os contribuintes que efetuarem o pagamento em dia garantem desconto de 15% de desconto até 31 de janeiro, ou 10% de desconto até 28 de fevereiro”.

Além disso, caso o contribuinte não tenha recebido ou perdido o seu boleto, o mesmo pode solicitado na Prefeitura ou impresso pelo próprio contribuinte, por meio do link: https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/views/publico/portaldocontribuinte/publico/imobiliario/iptuetaxas.xhtml

O contribuinte agora também poderá escolher a opção de pagamento na modalidade do PIX ou com a emissão da guia tradicional com o código de barras. “Lembrando que, para a segurança do munícipe, somente deverá ser pago o código que é gerado pelo Portal Oficial do Município de Lagarto, ou de guias emitidas e retiradas na Prefeitura”, alertou a gestão.