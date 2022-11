Prefeitura de Lagarto e Cercos renovam parceria em prol da Colônia Treze e região

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, renovou a parceria com a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe (Cercos), para solucionar demandas no abastecimento de energia e iluminação pública no povoado Colônia Treze e região.

“Graças a essa cooperação, todas as lâmpadas da Rodovia Antônio Martins de Menezes foram trocadas”, destacou o Município ao observar que a resolução das demandas se deu após reuniões entre os representantes da cooperativa e a prefeita Hilda Ribeiro.

“Com o empenho da Gestora, a Cercos e a Gestão Municipal assinaram o Convênio que consolida a Cooperativa como empresa responsável pela ampliação e manutenção da rede de iluminação nas vias”, acrescentou a Prefeitura de Lagarto.