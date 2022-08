Prefeitura de Lagarto e Governo Federal inauguram ampliação da Adutora do Piauitinga

Junto com o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Daniel Ferreira, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, inaugurou na manhã da última segunda-feira, 22, a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado do Piauitinga (Adutora do Piauitinga).

A solenidade de entrega foi realizada no Residencial Maria de Petu, no Bairro Loiola II e contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas: representando o Governador do Estado Belivaldo Chagas, o Secretário do Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto; Secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão; Diretor Presidente do DESO, Carlos Melo; Diretor de Integração e Controle Técnico, André Pedro Sobreiro; Secretário Nacional de Habitação, Alfredo dos Santos; Vice-prefeito, Fábio Frank; Presidente do DNOCS, Luciano Góis, Prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana; secretários do Executivo Municipal de Lagarto e diversos vereadores do município.

A Ampliação da Adutora Piauitinga é uma obra do Governo Federal, que contou com um investimento total de R$ 85 milhões e levará água para milhares de famílias que sofriam com a dificuldade e falta de abastecimento.

Executada por etapas, nesta primeira fase, a obra beneficiará milhares de habitantes das regiões Sul e Centro-Sul, contemplando Lagarto, Salgado, Simão Dias, Riachão do Dantas, Pedrinhas e parte de Poço Verde.

Os benefícios da Adutora não param por aí. Segundo o Governo Federal, o objetivo é ampliar ainda mais e no futuro beneficiar 121 mil pessoas, chegando a Boquim e Tobias Barreto. Uma obra histórica, que muda a realidade dos municípios citados.

Em seu discurso, a Prefeita Hilda Ribeiro, fez um agradecimento ao Governo Federal pela ação que beneficia diretamente o município de Lagarto, levando água para locais que sofriam com frequentes interrupções no abastecimento.

“O município de Lagarto é dos que mais vem se desenvolvendo nestes últimos 30 anos, tanto em infraestrutura quanto em população. E a adutora do Piauitinga precisava acompanhar este crescimento para que a água chegasse aos quatro cantos do município, sem transtornos e interrupções de longa duração. Aqui em Lagarto, contamos com uma importante parceria do trabalho e do desenvolvimento, que possibilitou ao Governo Federal liberar os recursos e trazer essa enorme benfeitoria pra nossa gente e para os municípios vizinhos. Nosso muito obrigado”, agradeceu a prefeita Hilda Ribeiro.

O Ministro de Desenvolvimento Regional, Sr. Daniel Ferreira, falou da importância da obra para a promoção de segurança hídrica no Estado.

“Implantar a Adutora aqui no Estado de Sergipe, beneficiando toda uma região faz parte do nosso objetivo que é trazer Segurança Hídrica para Lagarto, Simão Dias, Riachão e as cidades que forem beneficiadas posteriormente. Segurança Hídrica é dar um ponto final, um basta na falta de água. Aqui não faltará mais água, nunca mais as pessoas esperarão o dia seguinte para ter água na torneira. A Adutora Piauitinga dá um recomeço para esses locais que sofriam com o desabastecimento de água, promovendo mais qualidade de vida e cidadania para a população”, pontuou o ministro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto