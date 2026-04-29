Prefeitura de Lagarto empossa 47 novos servidores e reforça quadro efetivo do município nesta quarta-feira, 29

O quadro de efetivos do município de Lagarto ganha reforço nesta quarta-feira, 29, com a posse dos 47 novos servidores municipais, no Espaço de Vivência do campus da Universidade Federal de Sergipe. Esta é mais uma etapa de chamamento dos profissionais, iniciada pela Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) em setembro de 2025.

Desta vez, os servidores empossados ocuparão as seguintes funções: auditor fiscal e tributário, agente administrativo, técnico de contabilidade, agente de condução de veículos, agente de vigilância patrimonial, analista contábil, agente de fiscalização tributária, agente de fiscalização de transporte público, agente de trânsito, engenheiro de tráfego. Além da posse, durante a cerimônia, também será realizada a formatura dos 30 servidores que concluíram a formação específica e atuarão como agentes de trânsito e agentes de fiscalização de transporte público, integrando a turma José Rodrigues dos Santos.

Entre 2025 e 2026, 409 servidores já haviam sido convocados. Destes, 255 foram empossados neste ano, em ato específico. O chamamento, além de ampliar o quadro de funcionários efetivos, otimiza e fortalece a prestação do serviço público à população e demonstra o compromisso da gestão municipal com os aprovados no concurso público. “Estamos fortalecendo o serviço público com profissionais qualificados, garantindo mais qualidade no atendimento e mais agilidade nas demandas da população. O compromisso da nossa gestão é valorizar os concursados, respeitar cada aprovado e, ao mesmo tempo, cuidar melhor do município, com uma equipe preparada para fazer Lagarto avançar cada vez mais”, destaca o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

Fonte: Prefeitura de Lagarto