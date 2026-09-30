Prefeitura de Lagarto entrega kits de enxoval para gestantes acompanhadas pelos CRAS

O cuidado com uma criança começa ainda antes do nascimento. Pensando nisso, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou nesta terça-feira, 29, a entrega de mais 47 kits de enxoval para gestantes acompanhadas pelos 4 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Com essa nova entrega, o número de kits disponibilizados pela gestão chega a 100, ampliando o atendimento às futuras mães acompanhadas pela rede de proteção social. A iniciativa busca oferecer apoio às famílias durante um período marcado por expectativas, mudanças e pela preparação para a chegada dos bebês.

Os kits são compostos por itens essenciais para os primeiros cuidados com o recém-nascido, incluindo produtos de higiene, roupinhas, fraldas descartáveis, toalha, banheira, mamadeira, pente, escovinha e outros utensílios que fazem parte da rotina dos primeiros meses de vida. O enxoval também conta com carrinho de bebê, item incorporado à ação como uma inovação da atual gestão.

A entrega é realizada a partir do acompanhamento das gestantes pelos CRAS, que atuam diretamente junto às famílias, identificando necessidades e fortalecendo o acesso às políticas públicas de assistência social.

Entre as gestantes beneficiadas pela ação está Vanessa Ster, que recebeu o enxoval e falou sobre a importância desse apoio para a chegada da filha.

“Esse enxoval vai ser de suma importância para a minha bebezinha, que está prestes a chegar. São itens que vão nos ajudar muito nesse início e que fazem toda a diferença para nós”, disse.

O prefeito Sérgio Reis destacou que a entrega dos kits representa mais uma iniciativa da gestão para fortalecer a assistência às famílias e oferecer suporte às gestantes durante a preparação para a chegada dos bebês.

“Estamos ampliando o cuidado com as famílias do nosso município, especialmente com as futuras mães, que estão vivendo um momento tão importante. Esses kits garantem itens essenciais para os primeiros cuidados com os bebês e oferecem mais apoio e tranquilidade nesse início de vida. Nossa gestão tem acompanhado de perto essas gestantes e está atenta a esse cuidado. Nosso compromisso é fortalecer essa rede de acolhimento e cuidar das famílias desde o nascimento das nossas crianças”, destacou.

Para a secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, a iniciativa representa o compromisso da gestão com o cuidado desde os primeiros momentos da vida.

“Quando falamos de assistência social, falamos também de cuidado, de presença e de atenção às famílias. Preparar um enxoval para a chegada de um bebê é uma forma de estar perto dessas mães em um momento tão importante, oferecendo itens que vão fazer parte da rotina dos primeiros dias e trazendo mais segurança para essa nova fase. É uma ação que começa antes do nascimento e reafirma o nosso compromisso de cuidar das famílias de Lagarto desde o início da vida”, afirmou.

A coordenadora da Proteção Social Básica, Marcela Borges, destaca que o acompanhamento realizado pelos CRAS é fundamental para que as gestantes sejam acolhidas e tenham acesso às ações desenvolvidas pela política de assistência social.

“Todo esse trabalho começa no acompanhamento das famílias, realizado pelas equipes dos CRAS. A entrega do enxoval é uma das ações que fazem parte desse cuidado e representa um apoio concreto para as gestantes nesse momento de preparação para a chegada do bebê. A cada entrega, fortalecemos o vínculo com as famílias e garantimos que elas possam contar com a rede de assistência social do município”, destacou.

A ação integra as iniciativas desenvolvidas pela Sedest por meio da Proteção Social Básica, fortalecendo o acompanhamento das famílias e a oferta de serviços, benefícios e ações voltadas à garantia de direitos e à promoção do bem-estar da população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto