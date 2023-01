Prefeitura de Lagarto chega a marca de 50 escolas reformadas

Na última quarta-feira, 18, a Prefeitura de Lagarto marcou a história da Educação Municipal de Lagarto com as reinaugurações de mais três unidades de ensino, que foram beneficiadas com o Projeto ‘Renova Escola’, que teve seu início em meados de 2020.

Foram reinauguradas as Escolas municipais José Marcelino Prata (Povoado Santo Antônio); Luíza Pereira do Nascimento Rodrigues (Gustavo Hora) e Adelina Maria de Santana Souza (Centro).

“Através de muito esforço, responsabilidade com o dinheiro público, chegamos ao número de 50 escolas REVITALIZADAS, que receberam pintura geral, revisões elétrica e hidráulica, retelhamento, melhorias nos banheiros, sala dos professores e cantina, entre outros”, afirmou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Importante frisar que a Escola Marcelino Prata ganhou portão novo, muro e um grande portão. Ganham os alunos, ganham os profissionais da Educação, ganha a comunidade.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, o projeto vai além da estrutura física, auxiliando diretamente no processo de aprendizagem dos alunos.

1 de 13

“Fico muito feliz por chegar a essa marca, afinal, a importância da estrutura física da escola maximiza o aprendizado e o estímulo aos estudantes. É por isso, que continuaremos com o compromisso de reformar todas as unidades através do ‘Renova Escola’. Vamos em frente!”, pontuou a gestora.