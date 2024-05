Prefeitura de Lagarto finaliza com sucesso ações do mês das mães nas unidades de saúde

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo uma série de atividades em celebração ao Mês das Mães. Durante todo o mês de maio, a campanha incluiu uma variedade de serviços, além de palestras educacionais e rodas de conversa, todas dedicadas à saúde e ao bem-estar das mães e mulheres da comunidade.

Nesta semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda Reis, localizada no Povoado Brasília, a UBS José Bispo de Souza, no bairro Cidade Nova, e o Posto de Saúde Antônio Viana do Nascimento, no Povoado Santo Antônio, ofereceram diversos serviços à população. Entre os serviços disponíveis estavam atendimento médico e de enfermagem, exames de lâmina, agendamentos de consultas, dispensação de medicações, práticas integrativas, palestras e muito mais.

Essas iniciativas têm como objetivo conscientizar e reforçar a importância da assistência à saúde das mulheres, especialmente das mães. A campanha foi realizada em várias unidades de saúde da cidade, mas os cuidados com a saúde continuam, procure uma unidade de saúde de sua referência para continuar recebendo atendimento.

Para mais informações e para acompanhar as próximas ações, acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto