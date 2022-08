Prefeitura de Lagarto inaugura mais três novos postos de saúde

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue levando mais saúde e mais bem-estar para a população. Após inaugurar um Centro de Fisioterapia no Povoado Jenipapo e um Ponto de Apoio à Saúde no Povoado Estancinha I, a gestão entregou mais três novas obras: o Ponto de Apoio da Saúde do Povoado Boieiro, o Posto de Saúde do Bairro Matinha e o Ponto de Apoio à Saúde do Conjunto João Almeida Rocha.

As unidades contam com atendimento médico e de enfermagem, técnico de enfermagem, atendimento de hiperdia, vacinação, entre outros serviços ofertados através da equipe da Estratégia de Saúde da Família.

“É muito gratificante poder trabalhar para o povo lagartense e levar mais saúde e mais dignidade para todas as famílias de todas as regiões. Seja a sede do município, bairros e povoados, nós estamos empenhados em fortalecer o nosso papel: cuidar daqueles que mais precisam”, ressaltou a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.