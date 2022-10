Prefeitura de Lagarto inaugura praça no povoado Mariquita

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Obras, inaugurou mais uma Praça no município. Desta vez, o povoado Mariquita foi o beneficiado com a Praça Maria José do Nascimento, em homenagem à saudosa ‘Irmã Dedé’.

Com esta realização, a comunidade ganhou um espaço de lazer e convívio social. A nova praça conta com um parquinho, iluminação de qualidade, arborização e muito mais.

A Gestão Municipal vem trabalhando para revitalizar e construir novos espaços públicos para a população, que de acordo com a Prefeita Hilda Ribeiro, é um dos principais objetivos do seu trabalho.

“Nesse logradouro buscamos dar mais conforto e uma oportunidade de lazer aos moradores da comunidade, que merecem todo cuidado possível. Nossa meta é essa, continuar levando meios que gerem bem estar e qualidade de vida pra nossa gente”, comemorou a gestora.

O deputado federal Gustinho Ribeiro também compareceu à solenidade e destacou o olhar sensível que a Prefeitura vem tendo, tanto com a zona urbana, quanto com a rural. “Levar benefícios pra perto da população é a prova de que o trabalho é feito pra todos. São obras para o lazer, obras na saúde e em todo canto da cidade, que mudam o cenário de Lagarto. A Praça está linda, acolhedora e cheia de detalhes que farão a diferença para os moradores que usufruem dela”, comentou o deputado.

Fonte: Prefeitura de Lagarto