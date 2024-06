Prefeitura de Lagarto inicia contratação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Municipal da Educação de Lagarto começou a contratação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) n° 1/2024/SEMED. Nesta semana, os novos colaboradores da prefeitura compareceram à sede da secretaria, munidos de toda a documentação exigida.

Conforme está no Edital, aqueles que não compareceram no prazo estabelecido ou não apresentaram a documentação completa foram considerados desistentes e, consequentemente, eliminados do processo seletivo. Esse critério rígido visa garantir a celeridade e a eficiência no preenchimento das vagas.

O contrato firmado com os novos servidores tem uma duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, conforme a necessidade da administração pública municipal. Esta medida visa a atender de maneira ágil às demandas do sistema educacional local, oferecendo suporte adequado às escolas da rede municipal.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, informou que novas convocações serão realizadas em breve. Os candidatos deverão acompanhar as publicações no site oficial da Prefeitura de Lagarto, no endereço www.lagarto.se.gov.br. O objetivo é preencher todas as vagas previstas no processo seletivo, garantindo que a rede municipal de ensino conte com um quadro de colaboradores completo e capacitado para atender às necessidades dos estudantes.