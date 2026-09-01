Prefeitura de Lagarto inicia semana da independência com hasteamento da bandeira e participações das unidades de ensino

A partir desta terça-feira, 01, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), inicia seu calendário de homenagens ligadas à independência do Brasil, realizando o hasteamento da bandeira nacional, até o dia 7 de setembro, sempre às 8h, no Tiro de Guerra, na Filarmônica Lira Popular de Lagarto e em diversas unidades de ensino municipais.

O ato solene é um momento de demonstração de reverência à nação e de celebração da identidade coletiva brasileira. Ele contará com a participação de autoridades e civis, assim como da comunidade escolar.

“Em Lagarto, queremos que nossas crianças e nossos jovens vivenciem esse sentimento de pertencimento e compreendam, desde cedo, que construir um país melhor também começa pelas atitudes que temos na nossa cidade. É com educação, respeito e amor pela nossa terra que vamos formando cidadãos cada vez mais conscientes e preparados para transformar a nossa realidade”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

No cronograma definido pela Semed, o hasteamento ocorrerá nos próximos sete dias ininterruptamente, no Paço Municipal, sempre com a presença tanto do Tiro de Guerra quanto da Filarmônica Lira Popular de Lagarto. As escolas, por sua vez, contam com um arranjo diferente.

Nesta terça-feira, 01, a cerimônia aconteceu com a participação de alunos da Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Júlia Maria de Almeida Oliveira, da Escola Municipal Manoel de Paula Menezes e do Grupo Escolar Pequeno Príncipe.

Na quarta-feira, 02, o ato será realizado com a presença dos alunos da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza e do Colégio Mundial.

Na quinta-feira, 03, a solenidade acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Dr. Lourival Batista, da Escola Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues e do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas.

Na sexta-feira, 04, a cerimônia será realizada com a presença dos alunos da Escola Municipal Rosendo Ribeiro Filho, da Escola Municipal José Antônio dos Santos e do Colégio Estadual Sílvio Romero.

No sábado, 05, o ato acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Josileide Melo de Araújo, da Escola Municipal Mateus José de Oliveira e da UMEI Estefânia Rodrigues do Nascimento.

No domingo, 06, a solenidade será realizada com a presença dos alunos das escolas municipais Rosendo Ribeiro de Souza e Manoel Esteves de Jesus.

Por fim, na segunda-feira, 07, o ato acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Raimunda Reis, do Núcleo da Escola Municipal Manoel de Paula Menezes Lima e do assentamento Che Guevara.

“A semana da pátria é uma oportunidade de celebrar um país livre e soberano, mas também reforçar os valores da cidadania para nossas crianças e jovens. Assim, reforçamos o nosso compromisso com uma educação democrática, inclusiva e que promove a união em torno do que nos aproxima como povo”, aponta a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia.

Desfile cívico-cultural

O desfile do dia 7 de setembro acontecerá na região do Centro, previsto para começar às 13h30 e ser finalizado por volta das 18h, com o percurso de todos os anos, que inicia na Avenida Nossa Senhora da Piedade e finaliza nas avenidas Avenida Zacarias Júnior e Santo Antônio. Nesta edição o tema é “Lagarto é mais: Nossa história, nossa gente, nosso futuro”.

Fonte: Prefeitura de Lagarto