logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto inicia semana da independência com hasteamento da bandeira e participações das unidades de ensino

Hasteamento da bandeira em Lagarto

A partir desta terça-feira, 01, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), inicia seu calendário de homenagens ligadas à independência do Brasil, realizando o hasteamento da bandeira nacional, até o dia 7 de setembro, sempre às 8h, no Tiro de Guerra, na Filarmônica Lira Popular de Lagarto e em diversas unidades de ensino municipais.

O ato solene é um momento de demonstração de reverência à nação e de celebração da identidade coletiva brasileira. Ele contará com a participação de autoridades e civis, assim como da comunidade escolar.

“Em Lagarto, queremos que nossas crianças e nossos jovens vivenciem esse sentimento de pertencimento e compreendam, desde cedo, que construir um país melhor também começa pelas atitudes que temos na nossa cidade. É com educação, respeito e amor pela nossa terra que vamos formando cidadãos cada vez mais conscientes e preparados para transformar a nossa realidade”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

No cronograma definido pela Semed, o hasteamento ocorrerá nos próximos sete dias ininterruptamente, no Paço Municipal, sempre com a presença tanto  do Tiro de Guerra quanto da  Filarmônica Lira Popular de Lagarto. As escolas, por sua vez, contam com um arranjo diferente.

Nesta terça-feira, 01, a cerimônia aconteceu com a participação de alunos da Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Júlia Maria de Almeida Oliveira, da Escola Municipal Manoel de Paula Menezes e do Grupo Escolar Pequeno Príncipe.

Na quarta-feira, 02, o ato será realizado com a presença dos alunos da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, da Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza e do Colégio Mundial.

Na quinta-feira, 03, a solenidade acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Dr. Lourival Batista, da Escola Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues e do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas.

Na sexta-feira, 04, a cerimônia será realizada com a presença dos alunos da Escola Municipal Rosendo Ribeiro Filho, da Escola Municipal José Antônio dos Santos e do Colégio Estadual Sílvio Romero.

No sábado, 05, o ato acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Josileide Melo de Araújo, da Escola Municipal Mateus José de Oliveira e da UMEI Estefânia Rodrigues do Nascimento.

No domingo, 06, a solenidade será realizada com a presença dos alunos das escolas municipais Rosendo Ribeiro de Souza e Manoel Esteves de Jesus.

Por fim, na segunda-feira, 07, o ato acontecerá com a presença dos alunos da Escola Municipal Raimunda Reis, do Núcleo da Escola Municipal Manoel de Paula Menezes Lima e do assentamento Che Guevara.

“A semana da pátria é uma oportunidade de celebrar um país livre e soberano, mas também reforçar os valores da cidadania para nossas crianças e jovens.  Assim, reforçamos o nosso compromisso com uma educação democrática, inclusiva e que promove a união em torno do que nos aproxima como povo”, aponta a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia.

Desfile cívico-cultural

O desfile do dia 7 de setembro acontecerá na região do Centro, previsto para começar às 13h30 e ser finalizado por volta das 18h, com o percurso de todos os anos, que inicia na Avenida Nossa Senhora da Piedade e finaliza nas avenidas Avenida Zacarias Júnior e Santo Antônio.  Nesta edição o tema é “Lagarto é mais: Nossa história, nossa gente, nosso futuro”.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next