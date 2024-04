A Prefeitura de Lagarto anuncia com entusiasmo o lançamento dos editais para contratação via Processo Seletivo Simplificado (PSS). As vagas estão distribuídas nas secretarias de Saúde (SMS), Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), Administração (SEMAD) e Educação (SEMED).

Com o intuito de fortalecer os quadros de funcionários e melhorar ainda mais os serviços oferecidos à população, estão sendo disponibilizadas 1561 vagas, além de cadastro reserva, distribuídas em ensino fundamental, médio e superior.

As inscrições para participar deste processo seletivo terão início dia 29 de abril e vão até o dia 02 de maio, presencialmente, no local indicado em cada edital e seguirão rigorosamente os critérios estabelecidos por cada secretaria. É fundamental que os interessados estejam atentos às especificações de cada cargo e aos prazos estipulados para inscrição.

Confira os editais completos no site Prefeitura de Lagarto lança editais com mais de 1500 vagas em diversas áreas em PSS – Prefeitura de Lagarto