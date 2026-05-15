Prefeitura de Lagarto lança edital para escolha da Rainha do Festival da Mandioca 2026

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secult), publicou no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 15, o Edital nº 02/2026 para o Concurso da Escolha da Rainha do Festival da Mandioca 2026. A iniciativa tem como objetivo eleger a representante que simbolizará a beleza, a identidade cultural e a força feminina da Capital Nacional da Vaquejada durante um dos eventos mais tradicionais do estado.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir desta sexta até o dia 19 deste mês, podendo ser realizadas pelo aplicativo Cidade Resolve ou presencialmente na sede da Secult, localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade, nº 54, no Centro. As candidatas devem ter entre 18 e 35 anos, residir em Lagarto há pelo menos cinco anos e possuir disponibilidade para participar das etapas do concurso e das atividades culturais relacionadas ao festival.

De acordo com o Edital, entre as fases classificatórias, o concurso contará com entrevistas, formação cultural e desfile temático, além de votação popular por meio do perfil oficial da Prefeitura de Lagarto no Instagram. Ao final, serão premiadas as três primeiras colocadas, com ajuda de custo total de R$5 mil, sendo R$2.500,00 para a primeira colocada, R$1.500,00 para a segunda, e R$1 mil para o terceiro lugar.

O secretário municipal da Cultura, Nenê Prata, destaca a relevância do concurso para a valorização das tradições locais e para a visibilidade cultural do município. “O título de Rainha do Festival da Mandioca representa muito mais do que um concurso de beleza. Ele simboliza a força da mulher lagartense, a valorização das nossas raízes culturais e o orgulho da nossa história. Esse momento engrandece a cultura de Lagarto e também contribui para ampliar ainda mais a projeção do município como Capital Nacional da Vaquejada”, afirmou.

Cronograma

O prazo de inscrições do concurso é de 15 a 19 deste mês, segundo o Edital nº 02/2026. Segundo o documento, entre os dias 21 e 23, serão realizadas as entrevistas das candidatas com a Comissão Organizadora, ficando o dia 25 reservado para a divulgação da lista com os nomes das candidatas selecionadas, o dia 26 para recurso, e o dia 28 para a divulgação das finalistas.

Nos dias 3 e 5 de junho acontece a formação patrimonial e em passarela, respectivamente. Já as votações na enquete de popularidade acontecem no instagram da Prefeitura de Lagarto (@prefeituradelagarto). Por fim, no dia 12 de junho, será escolhida a Rainha do Festival da Mandioca 2026, durante evento promovido pela Prefeitura de Lagarto, reunindo torcida organizada, apresentações e celebração da cultura popular lagartense.

Cidade Resolve

As inscrições para o Concurso da Escolha da Rainha do Festival da Mandioca 2026 também podem ser realizadas por meio do aplicativo Cidade Resolve, ferramenta lançada pela Prefeitura de Lagarto neste ano para centralizar demandas da população e aproximar os cidadãos da gestão municipal no sentido de desburocratizar o acesso aos serviços oferecidos pela administração pública à população lagartense, garantindo mais agilidade no atendimento.

Fonte: Prefeitura de Lagarto