logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto lança programação do Festival da Mandioca 2026 nesta segunda-feira, 18

prefeituradelagarto_1779054371303

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) convida toda a imprensa para o lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026, que acontecerá na próxima segunda-feira, 18 de maio, às 8h, no Mercado Municipal José Correia Sobrinho.

O momento contará com a presença do prefeito Sérgio Reis, secretários municipais, autoridades e representantes da organização do evento, que irão apresentar oficialmente a programação completa de uma das maiores festas culturais do município.

Durante o lançamento, serão divulgadas as atrações, estrutura, ações culturais e novidades preparadas para a edição deste ano do Festival da Mandioca, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da agricultura e das tradições lagartenses.

Serviço

O quê: lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026

Quando: Segunda-feira, 18 de maio

Local: Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho

Horário: 8h

Contato: Diretoria de Jornalismo da Secretaria Municipal da Comunicação Social — (79) 99137-1163.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next