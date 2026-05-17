Prefeitura de Lagarto lança programação do Festival da Mandioca 2026 nesta segunda-feira, 18

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) convida toda a imprensa para o lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026, que acontecerá na próxima segunda-feira, 18 de maio, às 8h, no Mercado Municipal José Correia Sobrinho.

O momento contará com a presença do prefeito Sérgio Reis, secretários municipais, autoridades e representantes da organização do evento, que irão apresentar oficialmente a programação completa de uma das maiores festas culturais do município.

Durante o lançamento, serão divulgadas as atrações, estrutura, ações culturais e novidades preparadas para a edição deste ano do Festival da Mandioca, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da agricultura e das tradições lagartenses.

Serviço

O quê: lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026

Quando: Segunda-feira, 18 de maio

Local: Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho

Horário: 8h

Contato: Diretoria de Jornalismo da Secretaria Municipal da Comunicação Social — (79) 99137-1163.

Fonte: Prefeitura de Lagarto