Prefeitura de Lagarto lança programação do Festival da Mandioca 2026 nesta segunda-feira, 18

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) convida toda a imprensa para o lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026, que acontecerá na próxima segunda-feira, 18 de maio, às 8h, no Mercado Municipal José Correia Sobrinho.
O momento contará com a presença do prefeito Sérgio Reis, secretários municipais, autoridades e representantes da organização do evento, que irão apresentar oficialmente a programação completa de uma das maiores festas culturais do município.
Durante o lançamento, serão divulgadas as atrações, estrutura, ações culturais e novidades preparadas para a edição deste ano do Festival da Mandioca, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da agricultura e das tradições lagartenses.
Serviço
O quê: lançamento oficial da programação do Festival da Mandioca 2026
Quando: Segunda-feira, 18 de maio
Local: Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho
Horário: 8h
Contato: Diretoria de Jornalismo da Secretaria Municipal da Comunicação Social — (79) 99137-1163.
Fonte: Prefeitura de Lagarto