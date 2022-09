Prefeitura de Lagarto modernizará a praça da Pururuca; veja o projeto

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assinou a ordem de serviço para a reforma e modernização da pracinha que fica defronte e na lateral da Igreja do Senhor do Bonfim, no povoado Pururuca. A ação será executada com recursos próprios do Município.

Segundo a Secretaria de Obras informou que a reforma será executada seguindo um projeto que garante um espaço mais amplo e moderno com: parque infantil, troca do pavimento, arborização e muito mais.

Projeto de modernização da Praça do povoado Pururuca 1 de 4

Já na solenidade, a prefeita Hilda Ribeiro falou sobre o cuidado com a comunidade e sobre a importância de um espaço de lazer bem estruturado. “É sempre bom vir a Pururuca, principalmente para trazer coisa boa. A Praça será estruturada através de um projeto que visa dar a infraestrutura necessária para que a comunidade possa ter ainda mais qualidade de vida e lazer. Tenho muito carinho pela comunidade e é sempre um prazer estar ao lado dos moradores e trabalhar com comprometimento para o bem estar de todos eles” disse a gestora.

A empresa responsável pela obra será a MVA Ltda, e o prazo estimado para conclusão é de até 90 dias.