Prefeitura de Lagarto realiza “Jornada Pedagógica 2023”

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizará a “Jornada Pedagógica 2023” que terá como temática central ‘Caminhos para uma Educação Humanizada e Integral’. O evento ocorrerá entre os próximos dias 13 e 17 de fevereiro.

O evento é direcionado para os professores e gestores do Ensino Fundamental, Educação Infantil e suas modalidades, e contará com palestras, minicursos e oficinas, que serão ministrados por convidados com reconhecimento nas referidas áreas.

“Esperamos refletir e dialogar sobre trajetórias que norteiam um ensino humanizado que caminhe para o desenvolvimento integral dos estudantes”, afirma o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

A prefeita Hilda Ribeiro, que também é pedagoga, analisa que é importante que novas estratégias de ensino sejam debatidas no contexto educacional atual, “com o propósito de aperfeiçoar as práticas pedagógicas e promover um ensino inclusivo, humanizado e que reconheça a diversidade na sala de aula”.