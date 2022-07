Prefeitura de Lagarto recebe R$ 5 milhões por estratégias educacionais bem sucedidas

Os bons resultados da Educação Pública Municipal de Lagarto não param na Premiação Escola Destaque. Vão bem mais além. Desta vez, a Prefeitura de Lagarto foi contemplada com R$ 5 milhões pelo Governo do Estado de Sergipe, sendo o terceiro maior valor de repasse financeiro dentre os 75 municípios sergipanos.

De acordo com a Prefeitura, esse valor está diretamente associado às estratégias adotadas pela educação municipal para garantia de acesso, permanência e equidade na oferta do ensino público, especialmente durante o período pandêmico, o que possibilitou adequado atendimento do grande contingente de educandos, viabilizando em algumas etapas educacionais a manutenção do número de alunos e em outras etapas, associado a um trabalho de busca ativa, o incremento do quantitativo de matrículas na rede pública de ensino.

“Os recursos poderão ser investidos, ao longo dos próximos dois anos, em infraestrutura física, educacional, tecnológica e administrativa das unidades de ensino que integram o Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa, cujo objetivo é alfabetizar as crianças sergipanas até os 7 anos de idade”, adiantou.