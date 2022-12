Prefeitura de Lagarto reinaugura 47ª unidade de ensino

Quem está de cara nova é a Escola Municipal Brasil, localizada no Povoado Fazenda Grande. É que após 24 anos, a unidade de ensino foi beneficiada pelo Projeto Renova Escola, da Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação.

A Escola Brasil é a 47ª revitalizada e recebeu as seguintes melhorias: implantação de piso de alta resistência e de uma caixa d’agua, reforma dos banheiros e do pátio, retelhamento, revisão elétrica e hidráulica, e pintura geral.

“A cada revitalização, tenho a sensação de dever cumprido. Com o Renova Escola, temos a oportunidade de levar conforto aos nossos milhares de estudantes e profissionais da Educação. Mesmo na reta final do ano letivo, reinauguramos mais uma unidade de ensino que teve sua última reforma em 1998. São mais de duas décadas sem receber uma ação do Poder Público”, enfatizou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, “finalizar o ano cumprindo metas na educação é muito importante pra gente. Foi tudo feito com carinho e pensado para proporcionar conforto e melhores condições de ensino para os nossos estudantes”, disse.

A Escola Brasil oferta a Educação Infantil e o Ensino Fundamental Menor – 1º ao 5º Ano e possui mais de 30 alunos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto