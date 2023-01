A Prefeitura de Riachão do Dantas abriu o período de recadastramento para o transporte universitário.

Segundo a gestão, o procedimento pode ser feito até o dia 3 de fevereiro pela internet, por meio do link disponibilizado no Instagram do Município.

Cabe destacar que a Prefeitura de Riachão do Dantas disponibiliza transporte para os municípios de Aracaju, Lagarto e Paripiranga.