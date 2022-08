Prefeitura de Riachão do Dantas promove campanha do agasalho

Durante o I Festival Multicultural de Inverno, que será realizado no povoado Palmares, uma das regiões mais frias de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas realizará a campanha do agasalho.

Por isso, as doações de casacos, cobertores, calças, meias e qualquer tipo de roupas de frio poderão ser realizadas no Ponto do Agasalho, nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Artesanato (Mercado), situado no local do festival.

“O amor, a solidariedade e a partilha sempre foram marcas do nosso povo e no I Festival Multicultural de Inverno do nosso município não poderia ser diferente. Vamos juntos dividir o quê há de melhor em cada um de nós”, comentou a Prefeitura de Riachão do Dantas.