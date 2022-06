Prefeitura de São Cristóvão lança concurso na área da Saúde

A prefeitura de São Cristóvão torna pública a realização de concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combates às Endemias da secretaria de saúde do município.

O cargo de Agente Comunitário de Saúde tem como requisito certificado devidamente registrado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, comprovante de residência na área da comunidade em que deverá atuar desde a data de publicação deste edital e certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada como Agente Comunitário de Saúde.

Já o cargo de Agente de Combates às Endemias requer certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, e certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada como Agente de Combate às Endemias.

Ambos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais e a remuneração inicial se dará em conformidade com os valores previstos na Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas via internet no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/pref_sao_cristovao_se_22 entre os dias 17/6 a 6/7/2022 das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF).

A taxa de inscrição será de R$ 60,00 e as provas objetivas tem previsão de serem realizadas no dia 28 de agosto de 2022 na cidade de São Cristóvão/SE.

Banca organizadora

O concurso será regido por edital executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital completo do concurso está disponível no Diário Oficial do Município de São Cristóvão da última segunda-feira, 13, através do link: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/diario_oficial e também no portal da banca Cebraspe: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_sao_cristovao_se_22