Prefeitura de Simão Dias emite nota sobre operação da Deotap

A Prefeitura Municipal de Simão Dias vem a público esclarecer acerca de uma operação da Polícia Civil, por meio do DEOTAP, ocorrida no início da manhã da última quinta-feira, 25, na sede do Paço Municipal e nas Secretarias de Saúde e Inclusão Social.

A gestão municipal esclarece que a operação refere-se a busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos para análise dos contratos de fornecimento de combustíveis e de vasilhames de GLP.

A prefeitura esclarece ainda que as licitações realizadas para aquisição de bens e produtos são executadas seguindo todos os procedimentos exigidos pela lei vigente do país.

Em tempo, a administração tranquiliza a população simãodiense e afirma que se coloca à disposição não só do DEOTAP, como de qualquer outro órgão de fiscalização, pois sempre preza pela transparência e idoneidade da gestão pública.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias