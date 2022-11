Prefeitura de Simão Dias lança edital de leilão público de veículos e sucatas

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, realizará um leilão público de veículos e máquinas pertencentes ao patrimônio do Município.

O leilão acontecerá no dia 15 de dezembro de 2022, às 9h, no site www.rjleiloes.com.br. Ao todo serão leiloados 11 lotes, distribuídos entre sucata, veículos leves, máquinas e caminhões.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, os objetos encontram-se na garagem municipal, localizada na Rodovia Lourival Batista s/n, e poderão ser examinados entre os dias 12 a 14 de dezembro de 2022, das 8h às 12h.

Além disso, o interessado em participar deverá fazer o cadastro antecipado, de no mínimo 48h antes do leilão, e ofertar lance online. Maiores informações acerca dos lotes leiloados, forma de pagamento, visitação, liberação e entrega dos bens podem ser conferidas no site: https://www.rjleiloes.com.br/leilao/2265/lotes