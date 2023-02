Prefeitura de Simão Dias promove acolhimento dos alunos da rede municipal

Com o tema ‘O que você quer ser quando crescer?’, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Educação, promoveu na manhã da última terça-feira, 14 de fevereiro, um acolhimento voltado aos alunos do 6º ao 9º da rede municipal de ensino.

A atividade, ocorrida no ginásio de Esporte José Maria Costa, fez parte do planejamento de volta às aulas da rede municipal, que foram retomadas no último dia 13 de fevereiro, e foi comandada pelo professor Fabiano Oliveira, com a sua tradicional aula show que se tronou sucesso absoluto nas diversas escolas sergipanas.

A aula show contou com metodologias ativas que envolvem música e paródia, com versões pedagógicas. O repertório traz músicas que vão dos anos 80 à 2023 e passa por todos os gostos. Axé, Rock, Pop, Sertanejo, Pagode e Internacional fazem parte das canções que ganharam versões pedagógicas.