Prefeitura de Simão Dias realiza passeio ciclístico pelo fim da violência contra a mulher

Na manhã do último domingo, 28 de agosto, a Prefeitura de Simão Dias realizou o 1° Passeio Ciclístico dentro da Campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra à mulher.

O evento teve início no CREAS Dr. Marcelo Franco e após percorrer as principais ruas da cidade foi encerrado na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza, com um café da manhã.

Participaram do evento, a primeira-dama Cláudia Cristiane, os secretários de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, Marcelo Carregosa e de Inclusão Social, Marcos Antônio, além da vereadora Aninha do Triunfo.

O Passeio Ciclístico foi uma iniciativa da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, CRAS, CREAS e Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Fonte: Prefeitura Municipal de Simão Dias