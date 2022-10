Prefeitura empossa mais 30 aprovados em Concurso Público em Simão Dias

Mais 30 aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias foram empossados na manhã desta quinta-feira, 27 de outubro, referente a 2ª lista de convocação.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, o evento de posse dos novos servidores públicos ocorreu na quadra poliesportiva do Conjunto Centenário.

No final de agosto, a gestão municipal empossou 75 aprovados no certame, realizado no último mês de fevereiro com 145 vagas ofertadas para o quadro de pessoal das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde. A terceira e última lista de convocação será divulgada no Diário Oficial do Município nos próximos dias.

“Mais 30 aprovados no Concurso Público foram empossados nesta quinta e a partir de hoje fazem parte do quadro de servidores efetivos da prefeitura. Uma conquista da nossa administração para o povo de Simão Dias”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

Durante o ato, a prefeitura também promoveu homenagens aos servidores aposentados durante o ano de 2022 e a entrega do título de “Servidor Público Destaque do Ano”, em função ao Dia do Servidor Público.

Além do gestor simãodiense, a posse dos aprovados reuniu a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a secretária de Administração, Planejamento e Orçamento, Manoela Messias, secretários municipais, vereadores, familiares dos novos servidores, colaboradores da gestão e o público em geral.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias