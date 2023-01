Prefeitura entrega mais cinco veículos novos em Simão Dias

Com o objetivo de melhor atender as demandas das secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura e Urbanismo, além da Guarda Municipal, a Prefeitura de Simão Dias entregou na noite da última quinta-feira, 19 de janeiro, 2 (duas) ambulâncias, 2 (duas) motocicletas e 1 (uma) caçamba truck no município.

Os veículos foram adquiridos pela gestão simãodiense, através de recursos destinados por deputados estaduais (emendas parlamentares), e recursos do próprio município, sendo as motocicletas (deputado Luciano Pimentel), ambulâncias (deputados Zezinho Guimarães e Ibrain Monteiro) e a caçamba (recursos próprios).

O prefeito Cristiano Viana destacou que os novos veículos servirão para dar mais condições para os serviços prestados à população com qualidade.

A solenidade aconteceu na Praça Barão de Santa Rosa e além do prefeito municipal, reuniu a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, secretários municipais, vereadores, o deputado Luciano Pimentel, colaboradores da administração e público em geral.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias