Prefeitura de Simão Dias entrega três importantes reformas

Na manhã desta sexta-feira, 9 de setembro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, entregou mais três reformas no município.

Passaram por reformas e foram entregues a população, o Cemitério São João Batista, a quadra poliesportiva Rildo Oliveira de Menezes e a Praça José Barreto.

O evento público reuniu o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Ednei Souza, demais secretários, vereadores, colaboradores da administração e o público em geral.

“Aos poucos estamos melhorando as estruturas físicas dos nossos bens públicos municipais, através de investimentos realizados na sede e na zona rural do município”, destacou o gestor simãodiense.

É bom frisar que as três obras estão contidas no Programa Acelera Simão Dias, pacote de investimentos que ultrapassa os R$ 12 milhões no município.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias