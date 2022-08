Prefeitura impede mães e divorciadas de participarem do Miss Salgado 2022

A Prefeitura de Salgado realizará o Concurso Miss Salgado 2022. As interessadas têm desta sexta-feira, 19, até o dia 26 de agosto para se inscreverem. No ato, será necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência.

De acordo com a Prefeitura de Salgado, para participar do concurso, as interessadas devem possuir os seguintes pré-requisitos: Ter entre 14 e 21 anos de idade, residir em Salgado, não ter filhos ou já ter sido casada.

Após a divulgação do Miss Salgado, alguns cidadãos consideraram o último pré-requisito um absurdo. Tanto é que nas redes sociais do Município, uma cidadã chegou a comentar: “Eita Salgado arcaico, esses pré-requisitos são no mínimo preconceituosos”.