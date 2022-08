Prefeitura inicia 2º semestre letivo da Rede Pública de Lagarto

O recesso acabou! E nossos alunos voltaram com todo gás para o 2º semestre de 2022. Na última terça-feira, 2 foi dada a largada para o último período do ano, após uma folga de duas semanas.

Com o apoio da Secretaria Municipal da Educação, as equipes pedagógicas preparam uma fantástica programação para as crianças e adolescentes, com brincadeiras, jogos e um montão de atividades lúdicas.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, informou que 14 mil estudantes, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltaram às aulas nesta terça-feira, 2.

“Espero que tenham aproveitado os dias de recesso para descansar, organizar a rotina e desfrutar da presença de amigos e de familiares. Estávamos ansiosos para reencontrá-los”, disse.