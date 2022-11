Prefeitura lança Bolsa Família Municipal em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias vai lançar o programa Bolsa Família Municipal para atender famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O Projeto de Lei que prevê a criação do Bolsa Família Municipal foi encaminhado pelo prefeito Cristiano Viana, nesta segunda-feira, 7 de novembro, para o poder legislativo local, para discussão e aprovação dos vereadores simãodienses.

O projeto vai beneficiar dezenas de famílias carentes do município com valor mensal a ser informado, assim que o PL for aprovado na Casa de Leis. O Bolsa Família Municipal começará a ser pago a partir de 2023, sendo de responsabilidade da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho.

“Será mais uma conquista da nossa administração em prol de famílias em situação de vulnerabilidade no nosso município. Sigamos em frente fazendo a nossa parte e contribuindo para o desenvolvimento de Simão Dias”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

Fonte: ASCOM/ Prefeitura Municipal de Simão Dias