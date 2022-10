Prefeitura reinaugura Clínica de Saúde da Família em Simão Dias

Na noite da última semana, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Saúde, reinaugurou a Clínica de Saúde da Família, Raimundo José de Araújo, localizada no Povoado Triunfo.

A reforma na unidade de Saúde contou com diversas intervenções que visam melhorar o atendimento aos moradores da comunidade e região. Na mesma solenidade também ocorreu a substituição da ambulância usada por uma nova.

O ato reuniu o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a diretora da unidade de Saúde, Cristiane Almeida, secretários municipais, vereadores, familiares do homenageado, colaboradores da gestão e o público em geral.

Na ocasião, o prefeito Cristiano Viana destacou o trabalho que vem sendo realizado na área da saúde do município e principalmente no Povoado Triunfo, com a ampliação do atendimento médico, entrega de uma ambulância na comunidade e a instalação de uma unidade da Farmácia Básica Municipal.

O gestor municipal também anunciou que o cartão do SUS passará a ser feito na Clínica de Saúde da Família, Raimundo José de Araújo, assim como marcações de exames e de cirurgias.

Fonte: Prefeitura Municipal de Simão Dias