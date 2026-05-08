Preso na Bahia suspeito de tentativa de homicídio contra quatro pessoas em Sergipe

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, na última quinta-feira, 07, um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por quatro tentativas de homicídio no bairro Santa Maria, em Aracaju. O suspeito foi localizado no estado da Bahia, após diligências e ações de inteligência policial.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 2 de fevereiro deste ano, quando o homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra quatro vítimas. As pessoas atingidas foram socorridas e sobreviveram.

Após o atentado, o DHPP deu continuidade às diligências investigativas, com o objetivo de localizar o suspeito e reunir elementos probatórios para a elucidação do caso. A Justiça sergipana expediu mandado de prisão temporária contra o investigado pela prática de homicídio tentado.

Durante a abordagem realizada na Bahia, o suspeito também foi flagrado em posse de uma arma de fogo, sendo adotadas as medidas legais cabíveis para a situação.

O investigado está custodiado no estado da Bahia, à disposição das Justiças sergipana e baiana.

Fonte: SSP/SE