Preso por furtar casas em Estância era procurado em Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Estância prendeu José Cláudio Anchieta Santos por realizar diversos furtos a residências no bairro Alecrim, no município de Estância. A ação policial ocorreu na manhã da última quinta-feira, 30.

De acordo com as investigações, o autor era conhecido como “Claudinho” e atuava no período da noite, invadindo casas em construção no Bairro Alecrim, onde furtava fios da instalação elétrica e os materiais presentes nos locais.

Durante a ação, foi identificado que José Claudio já possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo, realizado no município de Tobias Barreto.

A polícia dará continuidade às investigações, efetuando as diligências necessárias para identificar possíveis receptadores.