Primavera: Primeiro fim de semana será de céu aberto em SE

A estação primavera já se mostra diferente da sua antecessora, inverno. Desde as primeiras horas da manhã da última sexta-feira, 23, apresenta tempo firme e sensação térmica um pouco mais elevada, situação que deve durar até a próxima segunda-feira, 26, em todo o estado de Sergipe.

Neste sábado, 24, a madrugada será de tempo nublado, enquanto a manhã, tarde e noite terá tempo parcialmente nublado em todo o estado, podendo ocorrer chuvas rápidas e isoladas, mas em baixo volume, Os termômetros registram mínimas de 22,1°C e máximas de 28,7°C no litoral e entre 19,7°C e 30,5°C no interior.

O domingo, 25, terá chuvas leves durante a madrugada no Território do Agreste Central e tempo nublado nos outros sete. Pela manhã, há possibilidade de precipitações leves nos territórios Centro Sul e Sul Sergipanos e tempo parcialmente nublado nos demais. A tarde será de céu aberto e poucas nuvens e a noite o tempo tende a ficar parcialmente nublado em todo o Estado. As temperaturas mínimas serão de 23,8°C no litoral e 19°C no interior, já as máximas ficam em torno de 28,6°C, e 28,9°C, respectivamente.

A segunda-feira, 26, terá tempo nublado durante a madrugada e parcialmente nublado pela manhã, tarde e noite em todos os territórios sergipanos. As temperaturas variam de 23,3°C à 28,4°C no litoral e entre 18,8°C e 29°C no interior.

Fonte: Sedurbs