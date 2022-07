Primeiro fim de semana de julho terá predominância de chuvas

Em consequência da frente fria que se entende pelo Oceano Atlântico, as chuvas que predominaram durante todo mês de junho nos oito territórios sergipanos terão continuidade no primeiro fim de semana de julho, no entanto, as temperaturas mínimas se elevam e as máximas permanecem na casa dos 28,2°C.

A madrugada do sábado será de chuvas em todo o Estado. Pela manhã, elas ocorrem no interior e o tempo fica nublado no litoral, podendo ter chuvas ocasionais. Durante a tarde e a noite, existe possibilidade de precipitações leves e isoladas nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. As temperaturas variam de 24,4°C a 28,7°C, já no interior elas oscilam de 20,4°C a 28,1°C.

No domingo, 3, espera-se durante a madrugada chuvas leves nos Territórios do Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul, e Grande Aracaju e tempo nublado nos demais. No período da tarde há possibilidade de precipitações leves em todo o Estado e a noite tende a ter chuvas leves no Alto Sertão e Centro Sul Sergipano e o tempo fica nublado ao longo dos outros seis territórios. Os termômetros no litoral marcam de 24,2°C a 28,2°C, eles registram entre 21,3°C e 27,2°C.

Fonte: Ascom/Sedurbs