Primeiro fim de semana de junho será de chuvas leves e moderadas em SE

Em razão da frente fria que vem atingindo boa parte do país, as chuvas ocorridas na capital nos últimos dias prosseguem com mais intensidade todo o estado.

Durante a manhã deste sábado, 4, ocorrem precipitações de forma leves e isoladas nos oito territórios, porém, no período vespertino elas se concentram de maneira isoladas nos Territórios Agreste Central e Centro Sul Sergipano, com tempo nublado ou parcialmente nublado nos demais e à noite ele permanece nublado em todo o território sergipano. As temperaturas mínimas ficam em torno de 21,5°C no litoral e 21°C no interior, já as máximas em 29,2°C e 29°C, respectivamente.

No domingo, 05, a previsão é de tempo chuvoso com precipitações leves e moderadas da madrugada até à noite em todo o Estado, podendo ficar nublado apenas nos Territórios do Baixo São Francisco e Leste Sergipano. Os termômetros no litoral registram mínimas de 22,7°C e máximas de 29°C, já no interior, as temperaturas variam de 20,8°C a 28,8°C.