Professora promove atividade sobre o centenário do Colégio Sílvio Romero

Com a proximidade do centenário do Colégio Estadual Sílvio Romero, situado no município de Lagarto, a professora Patrícia Monteiro decidiu intitular o tema geral da atividade integradora como Memória e Patrimônio. Patrícia também é professora de História, e suas atividades promoveram debates e reflexões acerca do que representa o patrimônio histórico para a população local, bem como a preservação e valorização de seus elementos culturais.

Nessa linha, os jovens matriculados na atividade integradora, que cursam a 2ª série do Ensino Médio, desempenharam o papel de investigar e desenvolver uma produção audiovisual após a visitação e estudo sobre o antigo prédio do Grupo Escolar Sílvio Romero. A ação contempla o eixo de investigação científica, e a professora Patrícia explica o porquê da escolha.

“A ideia de trabalhar o centenário do colégio surgiu quando a diretora da escola, Tamires Ribeiro, me perguntou sobre o ano de criação da escola. A partir daí observei a proximidade do centenário (2023) e a necessidade de desenvolver o sentimento de pertencimento em nossos alunos, e de contar essa história para eles e para a comunidade lagartense”, explicou a professora Patrícia Monteiro.

Ainda segundo essa professora, a intenção de estimular o pertencimento dentre os estudantes parte do princípio de relação direta com o patrimônio cultural que conta a história da sede da primeira instituição de ensino e um dos prédios mais antigos da cidade, responsável pela formação de milhares de lagartenses ao longo destes 100 anos de projeto educacional.

A atividade integradora envolve seis turmas de 2ª série do turno vespertino, englobando uma média de 260 alunos. “A atividade integradora está dividida em duas partes, perpassando pela teoria e pela prática. Na teoria estamos discutindo temas como História e Memória, Patrimônio Histórico e Fontes Históricas, para entendermos um pouco o ofício do historiador. Na prática, contempla a coleta de informações por meio de jornais de época, fotografias, depoimentos, documentos e fontes digitais. Assim, apresentamos a nossa história”, relatou Monteiro.

No momento, os estudantes estão analisando o acervo de jornais da época com o auxílio do professor Emerson Carvalho, objetivando perceber a importância da escola na sociedade lagartense, ao mesmo tempo em que está sendo feito um levantamento de ex-diretores, ex-professores, ex-alunos e funcionários da casa. A finalidade é acessar documentos e iniciar a coleta de depoimentos das comunidades escolares que passaram por essa casa, bem como montar uma exposição de abertura do centenário.

“Com todas essas informações em mãos e com o auxílio inicial do professor Assuero Cardoso e assessoria do professor Claudefranklin Monteiro, da Universidade Federal de Sergipe, estamos planejando lançar um livro de contos, poemas e memórias sobre o centenário dessa escola que foi a primeira escola pública de Lagarto”, finalizou Patrícia Monteiro.

Fonte: Seduc