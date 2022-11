Profissionais aprovados em concurso público chegam ao HU de Lagarto

Novos profissionais que atuarão a partir de agora no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foram recepcionados em evento de integração realizado ao longo desta sexta-feira, 4, no auditório do Centro de Simulações e Práticas do campus UFS Lagarto.

Os novos colaboradores foram recepcionados pela gerente administrativa, Gislane Ladeia Borges, pela gerente de Atenção à Saúde, Camilla Santana e pelo representante da Gerência de Ensino e Pesquisa, Rafael Pinto Lourenço, chefe do setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica.

Dentre os novos colaboradores que chegam neste início de novembro no HUL, nove técnicos de enfermagem, um enfermeiro, um biomédico e cinco assistentes administrativos. Também foram convocados agora em outubro e já estão atuando na unidade hospitalar, cinco enfermeiros, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, além de três médicos pediatras.

“Eu estou vendo essa convocação como um modo de ter acesso ao mercado de trabalho e dar a minha contribuição à população. Nós chegamos com o pensamento: que a população precisa de nós. Chego ao HUL com esse olhar. As vezes um sorriso, um apoio, uma conversa traz conforto e alegria ao paciente, sendo tão importante quanto o procedimento assistencial”, observou Amanda Gardênia Cruz, técnica de enfermagem e um dos profissionais convocados.

Assistência, ensino e pesquisa

“Considerando a relevância do papel do Hospital Universitário de Lagarto, receber novos profissionais para somar esforços junto com a gente é de extrema importância”, destacou na oportunidade a gerente administrativa Gislane Borges. “Pois possibilita a oferta de serviços de saúde com maior qualidade para a população, além de promover o fortalecimento do ensino e da pesquisa em nossa unidade hospitalar”, complementou.

“Como membro da gestão, fiz questão de me fazer presente nesse momento tão importante e sonhado de aumento da nossa força de trabalho”, observou por sua vez Camilla Santana, gerente de Atenção à Saúde do hospital. “Que soma no processo de superação de uma das nossas maiores batalhas”, pontuou a gestora.

Os novos colaboradores do Hospital Universitário de Lagarto foram aprovados em concurso público nacional realizado pela Ebserh, para atuação nas áreas assistencial, médica e administrativa na unidade hospitalar.

Fonte: Ebserh